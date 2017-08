Canicule: L'alerte orange étendue à huit départements par Météo France

L'alerte orange a été étendue à huit départements par Météo France, du Massif-Central, Centre-Est et d'Occitanie.

Les départements de l'Allier, le Jura, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne rejoignent ainsi le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, qui avait déjà été placés en vigilance vendredi.

Météo France ajoute que lundi et mardi, les températures seront encore très élevées: "Dans l'après-midi elles seront, sur les départements placés en vigilance orange, souvent comprises entre 34 et 36 degrés, 37 degrés sont attendus à Albi.

Sur le reste du pays, il fera aussi chaud avec des maximales comprises souvent entre 30 et 35°. Sur Paris la température maximale prèvue pour lundi est de 32 degrés."