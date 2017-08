L'ancien conseiller de François Hollande, Gaspard Gantzer, va écrire un livre sur "la progression et la trahison d'Emmanuel Macron"

L'ancien conseiller en communication de François Hollande Gaspard Gantzer va dévoiler les coulisses de ses trois années à l'Élysée dans un livre, La politique est un sport de combat, révèle le JDD.

Publié en novembre chez Fayard, il y racontera également la progression et la "trahison" d'Emmanuel Macron.

Dans une interview accordée au Figaro, il annonce qu'il lancera également une société de conseil en stratégie et communication avec deux autres communicants, Roman Abreu (ex-conseiller de Laurent Fabius et cadre d'Unibail-Rodamco) et Denis Pingaud.