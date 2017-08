Audiences: La victoire du PSG face à Saint-Etienne (3-0) hier soir en direct sur Canal Plus attire 1,2 million de téléspectateurs

La victoire du PSG face à Saint-Etienne (3-0) a permis a Canal+ de réaliser une très belle audience vendredi soir. Cinquième du classement, la chaîne cryptée a attiré 1,2 million d'abonnés, soit 6,2% du public.

Malgré un Neymar moins décisif qu’à l’accoutumée et une première période assez compliquée dans le jeu, le PSG a disposé de l’ASSE vendredi soir en championnat (3-0) pour le compte de la troisième journée de Ligue 1.

Interrogé au micro de Canal + à l’issue du match, Thiago Motta est revenu sans détour sur les difficultés du PSG dans le jeu. « Une victoire méritée ? Je pense que ça l'est surtout par rapport à la deuxième mi-temps. En première période, c'était compliqué, on n’a pas maîtrisé le jeu comme on le voulait et comme on avait dit avant le match. On savait aussi avant la rencontre que Saint-Etienne était une bonne équipe qui exerçait un bon pressing », explique le milieu de terrain italien du PSG.