Le match de boxe entre l’Américain Floyd Mayweather et l’Irlandais Conor McGregor ce soir sera "le combat du siècle" - Regardez

Le match de boxe entre l’Américain Floyd Mayweather et l’Irlandais Conor McGregor se déroulera dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août, à Las Vegas (5h, heure française).

Tout oppose ces deux sportifs : le premier est une légende invaincue de la boxe anglaise, le second est une star de MMA ("mixed martial arts", pour arts martiaux mixtes). Ce sport est moins connu du grand public en France. Ses partisans espèrent justement que ce combat lui permettra de se développer dans l'hexagone.

L'Américain est le grandissime favori de ce combat et le milieu de la boxe partage largement cet avis, considérant qu'un combattant de MMA ne peut pas défaire un boxeur sur son terrain.

Au mois de mai, Oscar De la Hoya s'était même insurgé contre ce qu'il qualifiait de «farce». Depuis l'annonce du combat, la palme de la réaction la plus excessive est revenue à Mike Tyson qui a affirmé que «McGregor va se faire tuer».

«Plus le temps passe, et plus il semble que le cirque entre Mayweather et McGregor prenne forme. Mais nous, les fans, devont faire en sorte que cette farce ne se concrétise pas. Un duel entre le meilleur boxeur de sa génération et quelqu'un qui n'a jamais boxé de sa vie... notre sport pourrait ne jamais s'en remettre» rapporte l'Equipe ce matin.