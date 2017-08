Londres: Ce que l'on sait ce matin sur l'homme qui a attaqué cette nuit à l'arme blanche la police devant Buckingham Palace - Vidéo

07h32: Les dernières informations sur l'attaque à Londres

Un homme a été arrêté vendredi après avoir attaqué des policiers avec un couteau devant le palais de Buckingham, la résidence de la reine Elizabeth II à Londres, a annoncé la police. Après avoir initialement indiqué que l'homme avait été arrêté pour coups et blessures, la police a annoncé dans la nuit qu'il était désormais détenu dans le cadre de la législation antiterroriste. L'homme, qui aurait entre 20 et 30 ans, a arrêté sa voiture près d'une voiture de police devant le palais de Buckingham vers 20h35 locales (19h35 GMT).

"Les policiers ont remarqué un grand couteau dans sa voiture et sont allés l'arrêter", selon le communiqué de la police. "Au cours de l'opération d'interpellation, deux policiers ont été légèrement blessés au bras".

Les deux policiers, initialement soignés sur place, ont dû recevoir des soins dans un hôpital qu'ils ont pu quitter quelques heures plus tard. "L'action rapide et courageuse des deux agents a permis que le suspect soit interpellé très rapidement", a déclaré un policier, Guy Collins. "Aucun membre du public n'a été impliqué" dans l'incident, a-t-il ajouté.

L'agresseur, lui-même légèrement blessé, a été conduit dans un hôpital londonien pour y recevoir des soins. Il a ensuite été conduit dans un commissariat de police pour y être interrogé.

Après avoir d'abord déclaré qu'il était "trop tôt pour spéculer" sur la nature de l'incident, la police a indiqué dans la nuit que l'individu n'était plus seulement détenu pour coups et blessures mais arrêté dans le cadre du Terrorism Act 2000, la législation antiterroriste britannique.

"Des enquêteurs de la section antiterroriste de la police de Londres enquêtent à présent sur l'incident qui a eu lieu près de Buckingham Palace", a annoncé la police.

23h00: Ce que l'on sait de la situation à Londres ce soir

Un homme a été arrêté vendredi après avoir attaqué des policiers devant le palais de Buckingham, la résidence de la reine Elizabeth II à Londres, a annoncé la police. «L’homme a été interpellé (....) vers 20H35 (19H35 GMT) par des agents (...) devant le palais de Buckingham, en possession d’un couteau. Deux agents ont été légèrement blessés au bras», a indiqué la police dans un communiqué.»

Something is going on outside #buckinghampalace so many police arriving pic.twitter.com/eYJEsXcK8F

22h52: L'attaque n'a pas fait d'autres victimes, précise la police. Les agents de Scotland Yard restent sur place et l'enquête est en cours.

22h41: La police britannique a annoncé vendredi soir avoir arrêté un homme en possession d'un couteau près du palais de Buckingham, à Londres. Deux policiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention. L'arrestation a eu lieu vers 21h35 sur le Mall, devant le palais de Buckingham, précise Scotland Yard dans un communiqué.

22h38: Un individu armé d'un couteau a attaqué deux policiers près du palais de Buckingham, à Londres, confirme la police de la capitale britannique.

22h27: La Reine n'est pas présente actuellement mais elle est à Balmoral Castle, sa résidence en Ecosse

Unknown incident in vicinity of Buckingham Palace. Police have cordoned off part of The Mall/st james path. Unclear what it is. @BBCNews pic.twitter.com/8mLqu1BbBn