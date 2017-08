EN DIRECT - Londres: Un homme a attaqué à l'arme blanche la police devant Buckingham Palace - Deux policiers blessés selon Scotland Yard

23h00: Ce que l'on sait de la situation à Londres ce soir

Un homme a été arrêté vendredi après avoir attaqué des policiers devant le palais de Buckingham, la résidence de la reine Elizabeth II à Londres, a annoncé la police. «L’homme a été interpellé (....) vers 20H35 (19H35 GMT) par des agents (...) devant le palais de Buckingham, en possession d’un couteau. Deux agents ont été légèrement blessés au bras», a indiqué la police dans un communiqué.»

Something is going on outside #buckinghampalace so many police arriving pic.twitter.com/eYJEsXcK8F

22h52: L'attaque n'a pas fait d'autres victimes, précise la police. Les agents de Scotland Yard restent sur place et l'enquête est en cours.

22h41: La police britannique a annoncé vendredi soir avoir arrêté un homme en possession d'un couteau près du palais de Buckingham, à Londres. Deux policiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention. L'arrestation a eu lieu vers 21h35 sur le Mall, devant le palais de Buckingham, précise Scotland Yard dans un communiqué.

22h38: Un individu armé d'un couteau a attaqué deux policiers près du palais de Buckingham, à Londres, confirme la police de la capitale britannique.

22h27: La Reine n'est pas présente actuellement mais elle est à Balmoral Castle, sa résidence en Ecosse

Unknown incident in vicinity of Buckingham Palace. Police have cordoned off part of The Mall/st james path. Unclear what it is. @BBCNews pic.twitter.com/8mLqu1BbBn