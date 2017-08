EN DIRECT - Bruxelles - L'attaque de 2 militaires ce soir dans le centre-ville considérée comme "terroriste" - L'homme a été "neutralisé"

22h45: Le Parquet annonce que l'attaque est considérée comme terroriste

22h36: Un homme a attaqué un soldat avec un couteau vendredi soir dans le centre de Bruxelles avant d'être "neutralisé" par des militaires sur place, ont indiqué les autorités belges. "Il y a eu une attaque contre un militaire à Bruxelles" a indiqué la police fédérale, ajoutant que "des militaires présents sur place ont riposté".

L'assaillant était armé d'un couteau, a précisé à l'AFP le parquet fédéral, chargé du dossier. "Des militaires ont neutralisé un individu", a indiqué de son côté le Centre de crise belge sur son compte Twitter, tandis que des médias le donnaient pour "grièvement blessé".

Selon l'agence de presse Belga, l'homme, qui serait âgé d'une "trentaine d'années", a été conduit à l'hôpital. Il aurait blessé deux militaires, selon Belga, l'un au visage et l'autre à la main.

"Tout notre soutien à nos militaires", a tweeté le Premier ministre belge Charles Michel. "Nos services de sécurité restent attentifs. Nous suivons la situation de près" avec le Centre de crise.

22h00: Ce que l'on sait de la situation à Bruxelles

Un homme armé d’un couteau a attaqué deux militaires à Bruxelles, a indiqué vendredi soir la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles. L’homme a été abattu. Il serait entre la vie et la mort !

Les forces de l’ordre ont déployé un important périmètre de sécurité boulevard Emile Jacqmain, toujours en cours à 21h15.

Selon nos confrères de la RTBF, l’assaillant serait un Somalien d’une trentaine d’années. L’individu aurait crié « Allah Akbar » au moment de perpétrer son geste. Il ne serait pas connu des autorités. Les militaires ont été légèrement blessés à la main et au visage.

Belgian Police covering the scene after a machete attack ended by retaliating soldiers firing. #Brusselsattack #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/fZRZ6MfTcI