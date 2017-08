EN DIRECT - Belgique - Les images choc de l'attaque "terroriste" de 2 militaires hier soir à Bruxelles - L'homme a été abattu - Vidéo

07h18: Les images choc de l'attaque d'hier soir

06h23: Ce que l'on sait samedi matin sur l'attaque à Bruxelles

Si l'agression au couteau qui a ciblé des militaires patrouillant dans le centre de Bruxelles vendredi soir est bien passée aux mains du parquet fédéral, l'"incident de tir" par lequel un des militaires a riposté reste quant à lui au parquet de Bruxelles, a précisé dans la soirée Ine Van Wymersch, porte-parole de ce dernier.

Il est question de deux coups de feu, tirés par un seul des militaires. Ils ont entraîné le décès de l'assaillant, un homme somalien né en 1987 qui allait "avoir 30 ans".

"L'agression du Somalien vers les militaires est bien fédéralisée", comme le sont les dossiers soupçonnés d'être liés à des motivations terroristes. "Par contre, l'incident de tir ne l'est pas et reste au parquet de Bruxelles", indique sa porte-parole à l'agence Belga. C'est donc bien lui qui doit s'interroger sur l'aspect légitime ou non de ces tirs.

Dans ce cadre, le parquet de Bruxelles indique déjà, vendredi soir peu après 23h00, estimer que le militaire "a tiré conformément aux règles d'engagement et dans un contexte de légitime défense".

Vers 20h15, un individu, dont il est apparu ensuite qu'il s'agissait d'un Somalien né en 1987, s'est précipité, armé d'un couteau, sur trois militaires en service, sur le boulevard Emile Jacqmain. Un des militaires a été légèrement blessé, à la main, dans cette attaque lors de laquelle l'assaillant a crié par deux fois "Allahou akbar".

L'enquête au sujet de cette attaque, considérée comme un acte terroriste, a été prise en charge par le parquet fédéral, a-t-il été annoncé peu après les faits.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close a insisté, lors d'un point presse, sur le fait qu'il s'agissait de l'"acte d'un individu isolé".

L'individu, dont on sait peu de choses, a été "rapidement neutralisé" et la vie devrait suivre son cours normal dans la capitale, soulignait également le maïeur.

Dans un premier temps, l'homme avait été annoncé entre la vie et la mort à la suite des deux coups de feu de riposte.

Son décès a été confirmé par le parquet fédéral entre 22 et 23h00. Le niveau de la menace terroriste sur le pays reste inchangé, à 3 sur une échelle de 4, ce qui signifie qu'un attentat est estimé "possible et vraisemblable".

22h45: Le Parquet annonce que l'attaque est considérée comme terroriste

22h36: Un homme a attaqué un soldat avec un couteau vendredi soir dans le centre de Bruxelles avant d'être "neutralisé" par des militaires sur place, ont indiqué les autorités belges. "Il y a eu une attaque contre un militaire à Bruxelles" a indiqué la police fédérale, ajoutant que "des militaires présents sur place ont riposté".

L'assaillant était armé d'un couteau, a précisé à l'AFP le parquet fédéral, chargé du dossier. "Des militaires ont neutralisé un individu", a indiqué de son côté le Centre de crise belge sur son compte Twitter, tandis que des médias le donnaient pour "grièvement blessé".

Selon l'agence de presse Belga, l'homme, qui serait âgé d'une "trentaine d'années", a été conduit à l'hôpital. Il aurait blessé deux militaires, selon Belga, l'un au visage et l'autre à la main.

"Tout notre soutien à nos militaires", a tweeté le Premier ministre belge Charles Michel. "Nos services de sécurité restent attentifs. Nous suivons la situation de près" avec le Centre de crise.

22h00: Ce que l'on sait de la situation à Bruxelles

Un homme armé d’un couteau a attaqué deux militaires à Bruxelles, a indiqué vendredi soir la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles. L’homme a été abattu. Il serait entre la vie et la mort !

Les forces de l’ordre ont déployé un important périmètre de sécurité boulevard Emile Jacqmain, toujours en cours à 21h15.

Selon nos confrères de la RTBF, l’assaillant serait un Somalien d’une trentaine d’années. L’individu aurait crié « Allah Akbar » au moment de perpétrer son geste. Il ne serait pas connu des autorités. Les militaires ont été légèrement blessés à la main et au visage.

Belgian Police covering the scene after a machete attack ended by retaliating soldiers firing. #Brusselsattack #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/fZRZ6MfTcI — Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) 25 août 2017

21h53: Les militaires ont été légèrement blessés à la main et au visage, mais sans conséquences majeures. Un périmètre de sécurité a été instauré par la police. Le bourgmestre de Bruxelles ainsi que le parquet fédéral sont sur les lieux.

21h50: Selon la RTBF, l'homme est un Somalien d'une trentaine d'années a été neutralisé vers 20h20 après avoir attaqué deux militaires à l'arme blanche boulevard Emile Jacqmain, dans le centre de Bruxelles. L'individu aurait crié "Allah Akbar" au moment de perpétrer son geste.

21h46: Première photo de la situation sur place:

21h42: Suite à cet événement, plusieurs rues de la capitale ont été fermées à la circulation. "Il y a beaucoup de voitures de police, et des agents avec des chiens." selon des témoins interrogés par RTL.BE

21h35: Selon Le Soir en Belgique, un homme armé d’un couteau a attaqué deux militaires à Bruxelles, ont confirmé la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles et la police fédérale. L’assaillant a été abattu.

L’incident a eu lieu au 53, boulevard Emile-Jacqmain vers 20h20. Les forces de l’ordre ont déployé un important périmètre de sécurité, toujours en cours à 21h15. « La situation est sous contrôle », précise la police fédérale.