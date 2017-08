France 2 va lancer une nouvelle émission en prime qui associe la cuisine et les conseils de santé

France 2 vient d'annoncer qu'en plus de son émission quotidienne l'après-midi, Faustine Bollaert se verra confier un autre programme en prime-time. Elle sera aux commandes de "A table, mangez sain, dépensez moins", avec chef Yves Camdeborde.

Dans ce programme, tous les deux se penchent sur le Caddie d’une famille et l’aident à porter un nouveau regard sur ses habitudes de consommation alimentaire.

Pendant une semaine, parents et enfants doivent se plier à un jeu: ils font la cuisine avec des aliments dont les étiquettes ont été totalement anonymisées. Impossible de savoir s’ils mangent des produits plus ou moins chers que d’habitude, ou les mêmes! Ils vont profiter aussi de cette semaine pour essayer de nouvelles recettes. L’occasion de tester de nouveaux plats et de répondre aux préoccupations du quotidien: on peut manger en pensant à sa santé, pour peu cher et en évitant le gâchis! Oui, même si on n’a pas le temps de cuisiner!

À la fin de la semaine, la famille décide des produits qu’elle veut garder en fonction de ses véritables goûts et réalise les économies qu’elle peut faire. L’émission est enrichie de reportages, réalisés chez une nutritionniste, sur la confection des produits de grande consommation, avec des tests de produits à l’aveugle