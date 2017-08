EXCLU - Europe 1 décide de mettre fin à l'horoscope qui était à l'antenne depuis plus de 45 ans

Selon nos informations exclusives, Europe 1 a décidé, dans sa nouvelle grille, de mettre fin à son horoscope qui occupait l'antenne de la station depuis plusieurs dizaines d'années. C'est "Mme Soleil" qui avait popularisé ce rendez-vous il y a plus de 40 ans.

Le 14 septembre 1970, "Mme Soleil" avait lancé une émission quotidienne sur Europe 1 où elle répondait en direct aux questions que se posent les auditeurs sur leur avenir, elle a également présenté aussi chaque matin l'horoscope d'Europe 1 pendant vingt-trois ans jusqu'en septembre 1993.

Plus récemment, c'est l'astrologue Muriel Siron qui avait pris les commandes de cette chronique en 2009 et avait installé avec succès ce rendez vous dans la petite matinale depuis 2009 et participait régulièrement aux émissions interactives de la station. Le rendez vous était également très suivi sur internet (entre 8000 et 10000 visiteurs par jour). Muriel Siron travaille sur de nouveaux projets dont un livre qui sortira début 2018 .