Canicule: Météo France vient de placer trois départements en alerte orange

Météo France vient de placer deux nouveaux départements français en alerte orange canicule.

Celle-ci concerne la Loire et le Puy-de-Dôme. Les deux départements rejoignent ainsi le Rhône, qui est en alerte orange depuis hier.

"Episode très chaud, tardif, du même ordre que celui de l'année dernière à la même époque, mais un peu plus durable. Phénomène nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées", explique Météo France.

Et d'ajouter que "la nuit prochaine, la température ne descendra pas en dessous de 19°C dans les grandes agglomérations du Puy de Dôme. On n'aura pas moins de 20 ou 21°C dans celles de la Loire et pas moins de 22 ou 23°C en région lyonnaise. En outre, l'après-midi de demain samedi s'annonce encore plus chaude que cette après-midi".

