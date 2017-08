Laurent Ruquier affirme avoir failli claquer la porte de France 2 avant l'été - Il explique les raisons de sa colère

Laurent accorde une longue interview au Parisien magazine cette semaine, l'occasion pour lui de dire quelques vérités, de faire le point et de régler quelques comptes:

"Quand j’ai appris par la presse – ce n’est pas France 2 qui m’en a informé – que « Les Enfants de la télé » arrivaient, j’ai sauté sur l’occasion. D’autres animateurs étaient envisagés, comme Michel Drucker ou Thomas Thouroude. J’ai dit aux patrons de la chaîne : « S’il y a bien une émission pour laquelle je me sens légitime, c’est celle-là. »

En plus, j’avais du temps, car France 2, qui m’avait promis d’autres programmes à la rentrée, n’a pas tenu ses promesses. (...) La chaîne reconduisait seulement « On n’est pas couché ».

Rien pour « Mardi Cinéma » ni pour les « Grosses Têtes » télé... J’ai râlé. Cela m’arrive rarement. Comme je ne suis pas producteur, je ne réclame pas des cases horaires de diffusion. Or, quand on ne demande rien, on n’a rien (rires) ! J’ai dit aux dirigeants de France 2 : « D’autres me font des propositions, et vous, rien ! Vous avez de la chance que je sois encore sous contrat pour un an avec “On n’est pas couché”, sinon je serais déjà parti. »