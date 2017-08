Les stars de la télé rendent hommage au "Grand Direct des médias" pour la dernière sur Europe 1 - Ecoutez

Ce matin, en direct sur Europe 1, Guillaume Genton présentait la dernière du "Grand direct des médias".

Et pour rendre hommage au programme, qui avait été lancé en août 2007 par Jean-Marc Morandini, de nombreuses personnalités de la télévision ont tenu à adresser un message dans le "Télé répondeur".

Parmi elles, Jean-Luc Reichman a confié: "On a du mal à y croire. Pendant toutes ces années, c'est la voix d'Europe 1 qui nous a ouvert la voie des médias. On avait les oreilles suspendues à la voix de Jean-Marc, à la voix de Thomas."

Stéphane Rotenberg a également pris la parole: "Ca fait tout drôle de voir une émission comme celle-la disparaître. Je n'ai pas toujours eu des relations simples. Parfois j'étais ravi d'y aller, parfois ce n'était pas forcément très simple. Mais bon, ç fait partie de la vie de la télé. Et puis malgré tout, c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup plus de bons moments que de moments chauds".

Ophélie Meunier a quant à elle tenu à adresser un grand "merci pour ces 14 années!".

Stéphane Bern a de son côté déclaré: "Merci à Jean-Marc, Thomas et Guillaume d'avoir animé cette émission pendant 14 ans qui me faisait un peu peur forcément parce que vous posiez toujours les bonnes questions, et vous êtes aussi un peu les comptables des audiences qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Bonne chance!"

Geneviève de Fontenay a quant à elle surtout tenu à remercier Jean-Marc Morandini: "Mes souvenirs sont surtout avec Jean-Marc Morandini. C'est lui qui a fait ce tabac sur Europe et un audimat exceptionnel."

Nikos Aliagas a également rendu hommage à l'émission: : "Un rendez-vous incontournable et important pour nous qui travaillons à la télé ou sur les médias. Dans "Le Grand Direct", on a appris à se défaire de la langue de bois et dire les choses comme elles le sont non pas dans le microcosme parisien, mais pour le grand public. Ca a été une émission importante qui a fait aussi l'ADN d'Europe 1."

Et enfin Cyril Hanouna: "Vous allez me manquer! Jean-Marc bravo! Bravo à vous tous. J'ai passé des moments exceptionnels avec vous! C'est un peu l'émission de tous les animateurs télé, de tous les journalistes."

De son côté, Jean-Marc Morandini présentera à partir du 4 septembre prochain une nouvelle émission média quotidienne , en direct et en simultanée sur CNews et Non Stop People de 11h à midi.