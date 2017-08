Gaspard Gantzer et Aurélie Filippetti rejoignent RTL comme chroniqueurs dans "On refait le monde" à la rentrée

L'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti et l'ancien conseiller en communication de François Hollande à l'Elysée, Gaspard Gantzer, vont rejoindre la bande de polémistes de l'émission "On refait le monde" sur RTL, a annoncé la radio vendredi.

La quotidienne (19H15/20H00) animée par Marc-Olivier Fogiel accueille également cette année l'ex-navigatrice Maud Fontenoy, déléguée à l'environnement pour Les Républicains, l'avocat et adjoint (PS) à la mairie de Paris Patrick Klugman, et l'auteur Diane Ducret. L'éditorialiste du Figaro Yves Thréard fait son retour à l'antenne.

Ils rejoignent la vingtaine de polémistes de l'émission qui comprend déjà le journaliste de RTL Alain Duhamel, l'ex-présidente du Medef Laurence Parisot, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction du magazine Causeur ou la journaliste et militante antiraciste Rokhaya Diallo.

Marc-Olivier Fogiel et la direction de l'information de RTL ont choisi pour l'émission qui fait sa rentrée lundi "des personnalités de toutes opinions qui peuvent apporter quelque chose au débat public", a déclaré à l'AFP la direction de la radio.

Après cinq ans à l'Elysée, Gaspard Gantzer, 37 ans, condisciple d'Emmanuel Macron à l'Ena, avait renoncé à se présenter aux législatives sous l'étiquette d'En Marche! à Rennes. Il a depuis créé un cabinet de conseil en stratégie et communication et va recommencer à enseigner à Sciences Po, a-t-il dit à l'AFP.

Aurélie Filippetti, 44 ans, ministre de l'Education de 2012 à 2014, avait été battue au premier tour des législatives de juin dans sa circonscription de Moselle.

