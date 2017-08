La célèbre série télé des années 70 "Starsky et Hutch" bientôt de retour sur le petit écran

Starsky et Hutch, les célèbres policiers qui ont hanté la télé des années 70 à bord de leur Ford Gran Torino, vont revenir sur le petit écran, sous la houlette du réalisateur des "Gardiens de la Galaxie" et avec le financement de Sony. Selon plusieurs médias américains, James Gunn écrira les scénarios avec son frère Brian et son cousin Mark. Tous les trois seront également producteurs exécutifs, selon le Hollywood Reporter. James Gunn pourrait aussi passer derrière la caméra en fonction de ses disponibilités, croit savoir le site internet spécialisé Deadline.

La division télévision de Sony détient déjà les droits de distribution de la fameuse série diffusée pendant 92 semaines aux Etats-Unis, entre 1975 et mai 1979. Elle racontait les aventures de deux policiers de la ville imaginaire de Bay City, Kenneth "Hutch" Hutchinson (David Soul) et David Starsky (Paul Michael Glaser), assistés de Huggy les bons tuyaux, leur fidèle informateur interprété par Antonio Fargas. "Starsky et Hutch" sera en bonne compagnie dans le club des séries télévisées ressuscitées, en rejoignant "McGyver" ou encore "Hawaï police d'Etat".

Plusieurs sources avaient aussi confié à l'AFP en août que NBC travaillait avec Vin Diesel - le héros des films d'action Fast and Furious - pour redonner vie à une autre série policière culte, mais des années 80 cette fois: "Miami Vice".