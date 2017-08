Arte veut diffuser ses programmes en ligne dans "toute l'Europe" pour "amplifier son audience"

La chaîne franco-allemande Arte "s'européanise" et ambitionne de diffuser ses programmes sur internet dans "toute l'Europe", pour "amplifier son audience" au-delà de ses pays d'origine, a déclaré jeudi la présidente d'Arte France.

"Lentement, mais sûrement, Arte, dont c'est l'horizon originel, devient une chaîne européenne à part entière. (...) Notre ambition est bien d'être présents sur tous les supports de diffusion, de garantir l'hyperdistribution de nos programmes partout où cela est possible, pour toucher toute l'Europe", a lancé Véronique Cayla, présidente d'Arte France, en présentant les perspectives de la chaîne pour la saison 2017-2018.

Une "européinisation déjà en bonne voie", souligne-t-elle : "85% des programmes à l'antenne sont européens" et "deux tiers de nos programmes sont diffusés via Arte +7 (plateforme numérique d'Arte, ndlr) dans toute l'Europe", a-t-elle fait valoir.

Dans ce cadre, "plusieurs centaines d'heures sont sous-titrées en cinq langues" (français, allemand, anglais, espagnol et polonais), et à partir de l'an prochain le seront en six langues avec l'ajout de l'italien.

"Ainsi cette offre numérique sera en 2018 accessible à 70% des Européens dans leur langue maternelle", a-t-elle souligné. Par ailleurs, la dirigeante a noté qu'en France, "l'audience globale d'Arte a légèrement fléchi au 1er semestre", défavorisée par le contexte électoral qui a profité aux chaînes d'info, "avant de reprendre de la vigueur avec l'arrivée de l'été".

Mais sur l'ensemble de la saison 2016-2017, "l'audience est stable en France à 2,3" points, et "en légère progression en Allemagne à près de 1,1% de part de marché, a précisé Mme Cayla, pour qui "la chaîne résiste bien dans le contexte de plus en plus accru de fragmentation" du paysage télévisuel.

Mais "notre objectif en matière d'audience dépasse les strictes frontières de la France et de l'Allemagne. Il s'agit moins de l'augmenter encore au plan national, car le risque serait grand de trahir l'ADN d'inventivité et d'audace de la chaîne, il s'agit de l'amplifier à l'échelle de tout notre continent", a-t-elle poursuivi.

"Déjà, 15% des vidéos d'Arte sont visionnées en dehors de France et d'Allemagne, ce qui est très encourageant", a précisé Véronique Cayla, ajoutant qu'"il nous a fallu 25 années pour faire d'Arte une chaîne européenne, il nous en faudra encore quelques unes pour le faire savoir dans tous les recoins de l'Europe!".