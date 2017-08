La production de "Secret Story" reconnaît avoir failli se faire piéger lors des castings par le site parodique du Gorafi

Jean-François Buissière, directeur du site parodique Le Gorafi, raconte sur son compte Twitter comment EndemolShine, société qui produit l'émission "Secret Story", a été piégée par un article publié en novembre dernier.

Ce dernier portait sur un jeune homme voulant se faire cryogéniser (technique qui permet de conserver un corps post-mortem grâce au froid) afin de pouvoir "assister à l'arrivée d'un premier président de la République de gauche en France".

Au même moment, dans le cadre de la prochaine saison de l'émission qui arrive début septembre sur TF1 et NT1, l'équipe entame les castings et tombe sur l'article. Un employé d'EndemolShine le prend au sérieux et entre en contact avec Le Gorafi, afin d'être mis en relation avec Corentin, 28 ans, personnage fictif de l'article !

Fidèle à sa ligne éditorial décalée, le Gorafi décide de jouer le jeu et crée une fausse boîte mail au nom du fameux Corentin afin de poursuivre l'incroyable et insolite échange.

Le Gorafi est donc en contact avec la production de Secret Story, mais arrive le moment de la rencontre physique. Un comédien se rend au casting. "De leur côté les responsables expliquent qu'ils veulent des "secrets" crédibles car la prod a dû faire face à des mythos parfois" écrit Jean-François Buissière (voir les tweets ci-dessous).

Mais le piège s'arrête là, l'homme qui voulait se faire "cryogéniser" n'est plus recontacté par Endemol et ne sera donc pas la future star de "Secret Story".

Ce matin, EndemolShine a réagi sur Twitter ! La production de la télé-réalité du groupe TF1 ne nie pas s'être faite piéger et affirme avoir "bien ri" à cette histoire...

Voici quelques uns des messages postés par le "directeur" du Gorafi, qui explique l'histoire en plusieurs tweets :