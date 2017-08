Cinéma: Le film "La planète des singes - Suprématie" toujours en tête du box-office français

"La planète des singes - Suprématie" occupe toujours la tête du box-office avec 387.834 spectateurs supplémentaires en troisième semaine mais le film de Luc Besson, "Valérian et la cité des mille planètes", résiste bien et conforte sa deuxième place, selon CBO Box-Office. Le long-métrage totalise plus de 2,1 millions de spectateurs en trois semaines d'exploitation.

"Valérian et la cité des mille planètes" a rassemblé plus de 3,4 millions de spectateurs en quatre semaines d'exploitation. Le film d'animation "Cars 3" reste sur la troisième marche du podium avec plus de 347.000 spectateurs supplémentaires, soit un peu plus de 2 millions en trois semaines d'exploitation.

1. "La planète des singes - Suprématie": 387.834 (cumul 3e semaine : 2.165.090) - Copies: 645

2. "Valérian et la cité des mille planètes": 358.438 (cumul 4e semaine: 3.435.145) - Copies: 970

3. "Cars 3": 347.439 (cumul 2e semaine: 2.015.744) - Copies: 639

4. "Annabelle 2": 260.840 (cumul 2e semaine: 742.149) - Copies : 264

5. "Atomic blonde": 233.245 (nouveauté) - copies: 394

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 16 au 22 août.

.