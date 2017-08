CANAL+ et L’EQUIPE annoncent un partenariat autour d’une nouvelle offre pour les passionnés de sport.

Ce partenariat prévoit de créer une Expérience de sport enrichie et cohérente pour les abonnés à l’inégalable offre sport de CANAL avec l’ensemble des compétitions live diffusées sur CANAL+, CANAL+ Sport, beIN Sport, Eurosport, etc. et le contenu rédactionnel des équipes éditoriales de L’EQUIPE.

Le nouveau service L’EQUIPE comprend toute l’actualité du sport avec du contenu inédit et exclusif sur tous les sports, des avant-premières, des articles exclusifs sans oublier l’intégralité du quotidien en digital dès 00H30, ainsi que le nouveau format « la numérique », une autre façon de lire L’EQUIPE adaptée à tous les écrans.

Le service L’EQUIPE sera inclus sans surcoût dans l’abonnement des abonnés à l’offre Intégrale de CANAL et proposé en option, avec le premier mois gratuit, à tous les nouveaux abonnés au Pack sport de CANAL. L’option sera accessible aux abonnés pour 9,99€ par mois. Il est disponible, sur tous les écrans (mobiles, tableaux, ordinateur) dans myCANAL et également accessible via le site ou l’application L’EQUIPE.

« Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat d’évidence. Les deux plus grandes marques medias sport, CANAL+ et L’EQUIPE, se retrouvent associées pour la première fois pour satisfaire tous les passionnés de sport avec une offre incontournable et complémentaire. Cette offre 360° inédite rassemblera les plus grandes compétitions live de nos chaînes et l’actu sportive 24h/24 signée L’EQUIPE. Une offre unique sur tous les écrans des abonnés ! » déclare Christophe Pinard Legry, Directeur marketing et commercial de Groupe CANAL+.

« Nous nous réjouissons du lancement de ce partenariat ambitieux avec CANAL+. Il s’inscrit dans notre stratégie commerciale qui consiste à rendre notre offre abonné facilement accessible sur tous les supports » explique Nicolas Daude-Lagrave, Directeur commercial et marketing client de L’EQUIPE. L’offre est lancée dès le 23 août à l’occasion du Super Weekend de CANAL+ avec plus de 30 heures de sport non-stop.

Au programme une succession de live (LIGUE 1, TOP 14, FORMULE 1, BOXE, etc.), d’évènements inédits, de documentaires, d’émissions emblématiques de CANAL+ présentés par tous les journalistes et consultants de la rédaction sport.