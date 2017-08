Johnny Hallyday publie une photo en famille sur son Instagram et tout semble aller pour le mieux - Regardez

Johnny Hallyday donne de ses nouvelles sur Instagram ! Au cours de l'été, le chanteur a posté de nombreuses photos de lui et de sa famille sur le réseau social.

Hier, l'artiste - qui fera l'an prochain une tournée "rock et blues" - a dévoilé un nouveau cliché de ses vacances. Sur celui-ci, les internautes le découvrent souriant dans une piscine aux côtés de sa femme, Laeticia, et de ses deux filles, Jade et Joy.

"Happy St Barth. Happy family. Photo @yaelabrot", écrit-il sur Instagram. Des nouvelles rassurantes pour les fans du chanteur.

En mars dernier, Johnny Hallyday avait annoncé qu'il se soignait pour un cancer dépisté plusieurs mois plus tôt. Quelques jours plus tard, il avait affirmé sur Twitter qu'il avait démarré l'enregistrement en studio d'un nouvel album.

Voici le cliché posté par Johnny Hallyday sur Instagram

