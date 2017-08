Découvrez les premières images du nouveau smartphone haut-de-gamme Galaxy Note 8 de Samsung présenté cette nuit - Vidéo

Samsung a présenté hier son nouveau smartphone haut-de-gamme Galaxy Note 8, grâce auquel il espère faire oublier les déboires subis avec le Note 7, dont les batteries explosaient, et faire face à Apple qui va prochainement dévoiler l'iPhone 8.

Le groupe a entamé son show de présentation à New York avec une allusion au rappel des Note 7 en 2016. "Bien sûr, nul d'entre nous n'oubliera jamais ce qui s'est passé l'an dernier. Je sais que je n'oublierai pas. Et, je n'oublierai jamais comment des millions de fidèles du +Note+ sont restés avec nous. Alors laissez-moi (leur) exprimer ma plus profonde gratitude", a déclaré DJ Koh, à la tête de la division mobile de la firme.

Le Figaro décrit ainsi ce nouveau produit: "Tout d'abord, son écran «Infinity» de 6,3 pouces, c'est-à-dire sans bord et courbe sur les côtés, ce qui accentue l'impression de grande taille. Cette nouvelle forme permet au smartphone d'avoir un affichage plus généreux, tout en étant plus petit que les précédents. Autre nouveauté, le Note 8 dispose de 2 capteurs photo, dont un est un téléobjectif avec un zoom optique (x2). Cela permet de prendre deux photos en même temps et de choisir celle que l'on souhaite conserver, ou de jouer sur la profondeur de champ. "

Le Note 8 sera lancé le 15 septembre en France, avec des précommandes ouvertes dès ce jour. La marque l'a positionné haut de gamme, avec un prix de vente à 1009 euros.

Regardez les images de ce nouveau smartphone