Grosse frayeur hier soir à Rotterdam où une camionnette pleine de bonbonnes de gaz a été découverte à proximité d'un concert - Vidéo

Un concert de rock a été annulé hier soir à la dernière minute par les autorités à Rotterdam, dans l'ouest des Pays-Bas, ont annoncé la police et la salle de concert où était organisé l'événement. Une camionnette avec des bouteilles de gaz a été retrouvée à proximité de la salle.

C'est un signalement de la police espagnole à son homologue aux Pays-Bas qui donne l'alerte. "J'ai été averti par téléphone en début de soirée qu'un signal de menace était arrivé ayant un lien avec un concert américain au Maassilo à Rotterdam", a rapporté le maire de la ville lors d'une conférence de presse.

"Ce signal était originaire de la police espagnole vers la police néerlandaise", a-t-il précisé. Dès l'alerte lancée et la fameuse camionnette arrêtée, par mesure de précaution, les autorités néerlandaises décident d'annuler le concert du groupe rock californien Allah-Las.

Les musiciens sont évacués sous escorte policière et les spectateurs, refoulés à l'entrée de la salle. Des bonbonnes de gaz retrouvées dans une camionnette, le chauffeur arrêté Le véhicule, un utilitaire blanc, a été repéré par un policier aux abords de la salle de concert. "Un agent de police qui était stationné près du lieu de l'événement a décidé d'arrêter une camionnette qu'il a vu rouler vers 21h30 (19h30 GMT)", a précisé la police dans un communiqué.

Le maire de Rotterdam a mis en garde ce matin : "On aurait tort, à ce stade, d'empiler tous ces faits et de conclure (...) qu'il y avait un plan pour attaquer avec des bonbonnes de gaz, etc. parce que c'était le tableau la semaine dernière à Barcelone. Je serais prudents à ce sujet"

Selon des sources de l'antiterrorisme espagnol citées par l'agence de presse espagnole Europa Press, l'Espagnol arrêté à Rotterdam n'a a priori pas de lien avec le djihadisme et les bonbonnes de gaz dans son véhicule sont à usage domestique.

