François Hollande: "Je continuerai à m'exprimer. Je n'ai jamais dit que j'abandonnais la politique"

L'ancien président s'est confié à TV5 Monde au lendemain d'un premier tacle adressé à son successeur Emmanuel Macron, l'exhortant de ne pas "demander aux Français des sacrifices qui ne sont pas utiles."

François Hollande confirme qu'il n'abandonne pas la vie politique. "Je suis passionnément français, je continuerai à m'exprimer. Je n'ai jamais dit que j'abandonnais la politique. Même quand j'ai décidé, pour les raisons que j'avais indiquées, de ne pas me représenter, il y avait une situation qui me paraissait trop dangereuse, j'avais dit que je ne me retirerai pas de la vie politique".