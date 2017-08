AVANT-PREMIERE - Fort Boyard: Géraldine Lapalus de "Camping paradis" tétanisée dans des baignoires remplies de bêtes ! - Regardez

Samedi, à 20h55, France 2 diffusera un nouveau numéro de "Fort Boyard". Dans celui-ci, les téléspectateurs retrouveront une équipe constituée de Laurent Ournac, Capucine Anav, Christian Quesada, Géraldine Lapalus, Laurent Kérusoré et Thomas Joubert.

Ils joueront pour l'association Ligue contre l'obésité. Créée en 2014 par le professeur David Nocca, elle a pour missions la prévention et la promotion des dépistages de l’obésité et du surpoids ainsi que l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les premières images de l'émission. Sur celles-ci, Géraldine Lapalus est terrorisée par des bêtes alors qu'elle se trouve dans des baignoires.

Regardez

