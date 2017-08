INDISCRETION: Avec Brigitte Macron en couverture, le magazine ELLE bat son record depuis 10 ans avec 3 millions de lecteurs !

C'est du jamais vu depuis 10 ans dans l'histoire du magazine Elle ! Près de 3 millions de personnes ont lu le numéro en kiosque la semaine dernière avec la première interview exclusive de Brigitte Macron. Il faut dire que toute la presse s'est rapidement emparée de cet événement. Jusqu’ici muette dans les médias, hormis quelques reportages photos dans des magazines people, l’épouse du président a fait la Une de Elle, magazine du groupe Lagardère, non seulement en France mais aussi dans plusieurs éditions internationales de l’hebdomadaire.

"En dix pages, la première dame -photographiée par Mark Seliger, pointure américaine du portrait de célébrité- se montre à la fois cultivée et accessible, grave et joyeuse, proche de son mari et prête à se mettre en retrait" affirmait l'Express

Dans l'entretien, Brigitte Macron évoque son couple, plaisantant sans complexe à propos des 24 ans d'écart avec son mari. « Le seul défaut d'Emmanuel, c'est d'être plus jeune que moi », dit-elle.

« Quand je lis des choses sur notre couple, j'ai toujours l'impression de lire l'histoire de quelqu'un d'autre. Pourtant, notre histoire est si simple », poursuit celle qui a été la professeure de théâtre d'Emmanuel Macron lorsqu'il avait 16 ans, et a divorcé pour l'épouser. « Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie », dit-elle.