Dans son livre à paraître au mois de septembre, Hillary Clinton qualifie Donald Trump de "sale type"

L'ancienne candidate démocrate à l'élection présidentielle Hillary Clinton avait promis d'expliquer "ce qui s'est passé" durant la dernière campagne dans son nouveau livre, à paraître le 12 septembre, qu'elle présente comme son ouvrage le plus personnel. Et c'est chose faite!

La chaîne MSNBC vient de publier deux courts extraits de cet ouvrage, dont un dans lequel Hillary Clinton se souvient avoir eu la chaire de poule lorsque Donald Trump s'est placé derrière lors d'un débat l'an dernier.

"Nous étions sur un petite scène, et il me suivait où que j'aille, il me fixait des yeux, il grimaçait. C'était incroyablement gênant", écrit-elle. Et d'ajouter: "J'en avais la chair de poule", avant de décrire les sentiments qui lui traversèrent alors l'esprit.

"Que feriez-vous à ma place ? Resteriez-vous calme, souriante, comme s'il ne mordait pas constamment sur votre espace ? Ou bien vous retourneriez-vous pour le regarder dans les yeux et lui dire, haut et fort: +Reculez, sale type, éloignez-vous. Je sais que vous adorez intimider les femmes, mais vous ne m'intimiderez pas, alors reculez+", écrit-elle, en recourant au mot anglais "creep".

Dans ce livre, Hillary Clinton reconnaît toutefois avoir déçu les espoirs de millions de personnes. "J'ai échoué. Et j'aurai à vivre avec cela toute ma vie".