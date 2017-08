Audiences access: La série de TF1, Nagui sur France 2 et le 19/20 de France 3 à égalité à 2.5 millions de téléspectateurs

Voici les audiences des "access" de la journée d'hier :

France 3: "19/20" - 2.576.000 téléspectateurs et 17.9% de PDA

France 2: "N'oubliez pas les paroles" - 2.547.000 téléspectateurs et 18.7% de PDA

TF1: "Demain nous appartient" - 2.543.000 téléspectateurs et 17.9% de PDA. L'épisode précédent diffusé mardi soir avait attiré 2.570.000 téléspectateurs et 18% de PDA.

M6: "Les rois du gâteau" - 1.223.000 téléspectateurs et 10.2% de PDA

C8: "Guess my Age" - 179.000 téléspectateurs et 1.3% de PDA / 374.000 téléspectateurs et 2.1% de PDA

