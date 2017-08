Stéphane Bern présente pour la première fois son compagnon Lionel en Une de Paris Match qui paraîtra demain - Regardez

C'est dans la prochaine édition de Paris Match à paraître demain que Stéphane Bern présente pour la première fois son compagnon, Lionel, avec qui il prend la pose en Une.

Le magazine a été reçu dans la propriété du couple située dans la province du Perche, dont les travaux viennent de s'achever, ainsi

que la réhabilitation du musée de Thiron-Gardais.

L'animateur de France 2 explique: "Je voulais laisser une trace. Je sais qu’il ne restera rien de mes émissions de radio, de télé, que mon nom ne dira rien aux générations futures. Restera l’œuvre d’une vie. Maintenant que les travaux sont achevés, j’ai très envie de profiter de cet endroit au maximum. J’essaie d’y venir au moins un week-end par mois."

Et d'ajouter: "Ce qui ne m’a pas empêché, cet été, d’ouvrir au public le musée et les jardins, conçus par le paysagiste Louis Benech.

"J’ai l’impression d’avoir été pris de longues années dans un tourbillon, une spirale infernale. Maintenant, je souhaite faire uniquement des choses qui me correspondent. J’ai remplacé mes déjeuners par une heure de sport et n’accepte pratiquement plus de dîners mondains.", confie-t-il.

Et d'évoquer Thiron-Gardais: "François Bonneau, le président du conseil régional, m’a demandé d’être le parrain de tout ce qui se fait dans le Val-de-Loire. Auparavant, j’adorais partir quatre jours en Grèce. Maintenant, je préfère mille fois être à la campagne, où je deviens un acteur de la vie sociale et culturelle avec l’impression d’être un citoyen engagé."

"La reine mère disait souvent : “On a tous un loyer à payer sur terre.” Eh bien ! moi qui ai la chance d’être regardé par trois à cinq millions de téléspectateurs, je préfère redonner à la France ce que j’ai reçu.", poursuit-il.