L'ancien porte-parole du Gouvernement Stéphane Le Foll critique la Une de Charlie Hebdo : "Les amalgames sont très dangereux"

Le député socialiste Stéphane Le Foll a critiqué mercredi la Une de Charlie Hebdo, appelant l'hebdomadaire satirique à "la responsabilité" et à éviter de "dangereux amalgames".

Le journal satirique a diffusé mardi sur Facebook sa nouvelle Une, consacrée aux attentats en Catalogne, représentant une camionnette s'éloignant après avoir tué des passants, avec en dessous la phrase : "islam, religion de paix... éternelle".

"Les amalgames sont très dangereux. Dire que c'est l'islam dans son ensemble qui serait une religion de paix, sous-entendu une religion de mort, c'est extrêmement dangereux", a dénoncé M. Le Foll sur BFMTV et RMC. "Quand on est journaliste on doit avoir ce sens de la responsabilité parce que tous ces amalgames, certains peuvent s'en servir", a-t-il mis en garde.

"C'est suffisamment complexe et compliqué de tenir une société aujourd'hui, on doit rappeler à tout le monde ce sens de la responsabilité. Je n'avais pas vu cette Une, Je ne peux pas dire que je la partage. Je la conteste même", a-t-il ajouté.