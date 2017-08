France Inter: Guillaume Meurice‏ annonce brutalement la fin de son émission quotidienne qui devait reprendre lundi prochain

Clap de fin pour l'émission de France Inter "Si tu écoutes, j'annule tout" ! Sur Facebook, les animateurs de la quotidienne de la station publique ont annoncé l'arrêt du programme "en commun accord avec la direction de l’antenne". Un message relayé sur le compte Twitter de Guillaume Meurice.

"Après avoir cogité tout l’été, nous nous sommes rendus à l’évidence, nous sommes arrivés au bout du processus de création, à l’image du titre de l’émission, devenu obsolète (du moins autant que les blagues sur Sarkozy !). En effet, le double tournant de cette rentrée (le renouveau massif du théâtre politique et le lendemain d’une année électorale) nous a confrontés au risque d’essoufflement du concept, à l’inquiétude de ne pas faire l’année de trop, et donc de ne pas forcer les choses. A tout cela, ajoutons qu’en trois ans, nous n’avons pas réussi à changer le monde… cela nous a convaincus de mettre fin à ce chapitre, et de tout annuler…", expliquent-ils.

Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice ont indiqué qu'ils "fourniront dans les plus brefs délais de plus amples explications".

"Nous remercions la directrice de la chaîne, Laurence Bloch, de nous avoir toujours permis d’évoluer dans un cadre garantissant une liberté d’expression totale. Et nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir été fidèles durant ces trois années de rigolade. Nous espérons vous retrouver bientôt sur d’autres projeeets !", conclut le message posté à quelques jours de la reprise de la nouvelle saison, lundi prochain, sur France Inter.

