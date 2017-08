Les causes du décès de Jerry Lewis, qui a été retrouvé sans vie à son domicile à Las Vegas dimanche, dévoilées

Dimanche, Jerry Lewis est décédé à l'âge de 91 ans. L'acteur américain a été retrouvé sans vie dans sa maison de Las Vegas à 9h15. Mais jusque là, les causes de son décès étaient inconnues.

Le site TMZ les révèle et affirme que Jerry Lewis souffrait d'une insuffisance cardiaque causée par une cardiopathie ischémique.

Cette maladie, qui engendre des insuffisances cardiaques, touche les artères coronaires. Cela signifie que "son coeur n'arrivait donc plus à pomper assez de sang que pour pouvoir maintenir ses autres organes en vie.", comme l'explique le site 7sur7.

Et d'ajouter qu'aucune autopsie ne sera pratiquée sur le corps de Jerry Lewis.