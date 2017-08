L'ex Directeur Général d'Europe 1, Fabien Namias quitte la station pour revenir sur LCI en tant qu'éditorialiste politique

Le journaliste Fabien Namias quitte Europe 1 pour revenir sur LCI, chaîne où il avait fait ses débuts.

Le journaliste interviendra à "deux moments clefs de la grille", a-t-il expliqué : à partir du lundi 28 comme éditorialiste politique dans la matinale présentée par Pascale de la Tour du Pin, et il fera une interview politique avec David Pujadas, au sein de "24h Pujadas : l'info en questions", la nouvelle émission de 18 à 20H00 que l'ex-présentateur du JT de France 2 va lancer sur la chaîne d'info du groupe TF1.

M. Namias, 44 ans, va faire ainsi son retour sur LCI, où il avait démarré sa carrière, de 1999 à 2004, et où il avait déjà travaillé avec David Pujadas (avec lequel il avait plus tard collaboré sur France 2).

En tant qu'éditorialiste politique, il dit notamment vouloir combattre la chasse au buzz et les commentaires à court terme.

Après avoir travaillé à LCI, Europe 1 et France 2, avait été nommé en 2013 directeur de la rédaction et directeur général d'Europe 1. Fin 2016, face à la chute d'audience de la radio, il avait quitté ses fonctions de directeur général, et avait repris en janvier 2017 l'interview politique