Encensée ou taxée d'islamophobie, la Une de Charlie Hebdo sur l'Islam et les attentats divise violemment les internautes

Dans son numéro en kiosque ce matin, l'hebdomadaire satirique fait sa Une sur les attentats en Espagne.

"Islam, religion de paix...éternelle", peut-on lire en écriture rouge et blanche.

Le dessin, signé du dessinateur Juin, montre deux personnes à terre et une camionnette blanche qui s'enfuit et fait écho à l'attaque sur Las Ramblas, qui a fait 14 morts le 17 août.

Depuis sa diffusion hier soir sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont accusé le journal de faire l’amalgame entre islam et terroriste, et d’attiser la haine envers les musulmans.

Très vite, le sujet est devenu l'un des plus commentés en France, avec une vraie division entre les internautes et pour une fois, on a pu voir de nombreux sympathisants d'extrême droite applaudir à cette Une de "parler vrai".

La majorité des internautes a également des avis très tranchés sur cette Une

