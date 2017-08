Fondateur de l'association Vaincre le cancer, le cancérologue Claude Jasmin est décédé à l'hôpital Pitié Salpêtrière à Paris

Le professeur Claude Jasmin, cancérologue et hématologue, ancien directeur d'unités de recherche à l'Inserm, est décédé à l'hôpital Pitié Salpêtrière à Paris, à l'âge de 78 ans, a annoncé lundi sa famille.

Chef de service d'hématologie, puis de cancérologie à l'hôpital Paul Brousse (1977-2003) de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le Pr Jasmin, né à Reims, dans la Marne, est l'auteur et co-auteur d'ouvrages sur diverses questions de santé et de société, notamment sur la longévité et la qualité de vie. Il a aussi décrit l'émergence des centenaires dans : La Planète Blanche. Se préparer à un nouveau monde de centenaires (Éditions du Dauphin, 2011).