TF1 lancera "Conviction", une nouvelle série américaine, le mardi 12 septembre en prime-time

Le mardi 12 septembre, TF1 lancera "Conviction" qui ne dispose que de 13 épisodes !

La Une diffusera cette nouvelle série avec Hayler Atwell tous les mardis soirs en prime-time.

Produite par ABC Studios, The Mark Gordon Company et Entertainment One Television, le casting comprend Hayley Atwell, Emily Kinney, Eddie Cahill, Shawn Ashmore et Merrin Dungey.

Présentation :

Hayes Morrison, fille d’un ancien Président américain, est victime d’un chantage qui la pousse à accepter d’intégrer la Conviction Integrity Unit, une nouvelle unité spéciale de la police de Los Angeles. Avec l’aide d’une équipe d’avocats, d’enquêteurs et d’experts, elle est chargée de réexaminer les dossiers judiciaires de certains condamnés afin de prouver leur innocence.