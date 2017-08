M6 diffusera la cinquième saison de "La meilleure boulangerie de France" dès le lundi 11 septembre à 18h35

Dès le lundi 11 septembre prochain à 18h35, M6 diffusera la cinquième saison de "La meilleure boulangerie de France" qui selon la chaîne, s'annonce "plus croustillante avec Bruno Cormerais et Norbert Tarayre.

Concept de l'émission :

Le pain est indissociable de tous les moments de la vie des Français : du petit-déjeuner au dîner, des repas chez soi aux déjeuners sur le pouce en extérieur… il est un élément

indispensable et incontournable de l’alimentation et de la culture des Français. Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, partent à la découverte de 64 boulangeries, à travers 8 régions de France : Bourgogne-Franche Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte D’azur. Toutes les boulangeries vont mettre en avant leur authenticité et leur savoir-faire, pour surprendre les papilles de nos 2 jurés et tenter de remporter le titre de “Meilleure Boulangerie de France 2017”.