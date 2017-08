La nouvelle émission de Thierry Ardisson, "Les Terriens du dimanche", lancée le dimanche 10 septembre à 19h00 sur C8

Le dimanche 10 septembre prochain, à 19h00, Thierry Ardisson présentera une nouvelle émission sur C8 : "Les Terriens du dimanche".

Pour commenter l’actualité politique et sociétale, vous retrouverez aux côtés de Thierry Ardisson Franz-Olivier Giesbert, Natacha Polony, Eric Brunet, Hapsatou Sy, Raquel Garrido, Mathieu Madénian, Stéfan Etcheverry, Gilles-William Goldnadel et Jeremstar.

Mais, « LTD ! », ce ne sont pas que des chroniqueurs qui analysent, commentent et débattent, ce sont aussi des reportages, des caméras cachées, des micros-trottoirs, des archives, des canulars, et les billets humoristiques de Tanguy Pastureau et Haroun.

.