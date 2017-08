Attentats en Espagne - Un suspect interpellé admet que la cellule djihadiste "préparait un attentat de plus grande ampleur"

Après l’attaque terroriste sanglante sur la célèbre avenue des Ramblas à Barcelone et l'attaque à Cambrils, la police espagnole a interrogé différents suspects.

Et visiblement, un suspect aurait admis aux Mossos d'Esquadra (forces de l'ordre espagnoles) que la cellule jihadiste préparait un attentat "de plus grande ampleur".

Hier, le principal suspect, conducteur de la camionnette qui a fauché des dizaines de passants, Younes Abouyaaqoub, a été abattu par les forces de l'ordre.

Selon une source judiciaire citée par l'AFP, l'explosion de la maison d'Alcanar aurait "permis d'éviter des attentats de plus grande envergure" mais "ils n'avaient plus les matériels dont ils avaient besoin pour commettre ces attentats de plus grande envergure".

Dans l'appartement qui vient d'être perquisitionné par la police espagnole à Ripoll, des éléments troublants comme une carte routière du sud-est de la France ont été retrouvés dans une cachette derrière un mur.

Les attaques de Barcelone et Cambrils ont fait 15 morts et plus de 120 blessés.