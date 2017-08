France 3 rendra hommage à Jerry Lewis lundi prochain, à 22h40, en diffusant le film "Docteur Jerry et Mister Love"

Afin de rendre hommage à Jerry Lewis décédé à l'âge de 91 ans le 20 août dernier, France 3 diffusera le lundi 28 août prochain à 22h40 le film "Docteur Jerry et Mister Love".

Par conséquent, le "Soir 3" sera programmé à 00h35.

Synospis du film :

Professeur de chimie distrait et disgracieux, Julius Kelp souffre en silence de ne pas savoir capter le coeur des jeunes filles qui peuplent ses cours. Malgré tous ses efforts, son physique ingrat, ses maladresses, sa myopie et sa voix de fausset n'inspirent qu'une vague pitié à Stella, la jolie blonde qui trône au second rang. Pour séduire la belle, Julius met au point une potion miraculeuse qui le transforme aussitôt en un redoutable séducteur, Buddy Love, égocentrique et macho. Mais l'effet de l'élixir ne dure pas éternellement, et le naturel, artificiellement chassé, revient au galop...