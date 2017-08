Pamela Anderson dénonce la captivité des animaux devant le Marineland d'Antibes et demande sa fermeture - Regardez

Pamela Anderson a demandé aujourd'hui "la fin de la capture et de la captivité des animaux" devant le parc Marineland d'Antibes. Pour cela, l'actrice d'"Alerte à Malibu" a déployé devant l'entrée du parc une petite pancarte clamant. Sur celle-ci, les passants pouvaient lire "La captivité tue, fermez Marineland", signée du logo de l'association Peta (People for the ethical treatment of animals) dont elle est membre du bureau directeur depuis vingt-cinq ans.

Par ce geste, la comédienne voulait "encourager les gens à ne pas aller dans ce genre de parc, que ce soit à Marineland en France ou à Sea World aux États-Unis". Et d'ajouter que "l'argument selon lequel les enfants apprennent des choses dans les parcs est faux, à l'heure des nouvelles technologies".

Alors qu'elle vit en France, Pamela Anderson a confié qu'elle souhaite "continuer à être active dans le pays où [elle] réside".

Sur Twitter, PETA France a posté un message avec un cliché de l'actrice en indiquant qu'elle est "en ce moment à Antibes pour prêter sa voix aux cétacés enfermés".

