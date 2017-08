Audiences TNT: Le doc inédit sur Diana sur C8 écrase littéralement les reportages sur Lady Di de TMC et W9

"Diana, notre mère : sa vie, son héritage" était diffusé sur C8. Le documentaire a séduit 1.039.000 téléspectateurs, soit 5,2% de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Nostradamus, les prophéties révélées" a séduit 542.000 téléspectateurs, et 2,7 % du public.

6Ter misait sur une série. "Hawaï 5-0" a séduit 513.000 téléspectateurs, et 2,6 % du public.

W9 proposait un documentaire. "Mort de Diana : la vérité 20 ans après" a séduit 494.000 téléspectateurs, soit 2,5 % de part de marché.

France 5 proposait deux documentaires. Ceux-ci ont attiré 474.000 personnes pour 2,4 % du public.

"Deux heures moins le quart avant Jésus Christ" était programmé sur NRJ12. Le film a réuni 449.000 personnes, soit 2,3 % de part de marché.

HD1 pariait sur un film. "La voleuse de livres" a captivé 432.000 téléspectateurs, soit 2,4 % du public.

Chérie 25 programmait un téléfilm. "Le canapé rouge" a réuni 386.000 téléspectateurs et 2 % de part de marché.

Arte diffusait "Une aventurière en Irak". Le documentaire a réuni 328.000 téléspectateurs et 1,6 % de part de marché.

CSTAR diffusait un téléfilm. "Petits meurtres en riches" a attiré 309.000 téléspectateurs soit 1,6 % de part de marché.

TMC diffusait un documentaire. "Diana, le destin tragique d'une icône" a captivé 269.000 téléspectateurs, soit 1,4 % de part de marché.

France 4 pariait sur une série. "Fais pas ci, Fais pas ça" a captivé 245.000 personnes, soit 1,2 % du public.

NT1 avec "L'adresse idéale" est à 215.000 personnes et 1,2 % de part de marché.

France O diffusait une série humoristique. "H" a séduit 144.000 personnes et 0,7 % du public.

Numéro 23 pariait sur un téléfilm. "La traquer" a convaincu 144.000 personnes, et 0,8 % du public.

Gulli misait sur "Kids Vs Wilds, seuls face à la nature", qui a captivé 123.000 téléspectateurs pour 0,6 % du public.