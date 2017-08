Auchan accusé de sexisme après un visuel "Hourra! J'ai la carte de crédit de mon mec!" sur des sacs - L'enseigne les retire de la vente

Depuis plusieurs heures, Auchan est au coeur d'un bad buzz.

Hier après-midi, une internaute a posté sur Twitter un cliché qui a été partagé plus de 2.100 fois. Sur l'image, on peut y voir des sacs de courses sur lesquels une femme a les bras en l'air avec à ses côtés la mention "Hourra ! J'ai la carte de crédit de mon mec !".

Très vite, de nombreux internautes ont réagi (voir ci-dessous) ! "Sinon le sexisme ça va bien ? Marlene Schiappa, on fait quoi pour le sexisme ordinaire et le paternalisme lubrique dites ?", lâche l'un d'eux. Un autre ajoute : "Ça joue avec la nostalgie des années 50 bien misogynes ? Ah ok d'accord. Ah oui en fait c'est vraiment très drôle".

Ce matin, Marlène Schiappa, secrétaire d’État à l'égalité femmes/hommes, s'est exprimée sur Twitter. "1907: les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire" Juste un siècle et une décennie de retard...", écrit-elle en accompagnant son message d'un document sur la chronologie des droits des femmes.

Interrogé par L'Express, Auchan explique "être désolé pour la tournure qu'a pris le visuel présent sur le sac et les émotions qu'il a suscitées, notamment sur Twitter". L'enseigne indique que "le message se voulait humoristique". "On a demandé le retrait immédiat de ces sacs", ajoute Auchan.

