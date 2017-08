Un argentin de 25 ans dépense plus de 50.000 dollars en chirurgie esthétique pour ressembler... à un elfe ! - Regardez

Un fanatique de la fantaisie qui rêve de devenir un elfe a déjà dépensé près de 50 000 dollars pour parvenir à ses fins !

Luis Padron, âgé de 25 ans et originaire de Buenos Ares (Argentine) est devenu complètement obsédé par le monde des elfes, des anges et des êtres fantastiques après avoir été victime de maltraitance à l'école. Blanchissement de la peau et des cheveux, oreilles pointues, lentilles rouges, liposuccion des jours, rhinoplastie, botox... Luis Padron ne recule devant rien pour transformer intégralement son corps.

Le jeune homme - ou le jeune elfe - est contacté par de nombreuses agences d'Hollywood pour jouer dans des publicités. Il a publié sur son compte Instagram de nombreux clichés de sa transformation (voir ci-dessous).

L'année dernière, nous vous racontions l'histoire de Rodrigo Alves, un Américain de 32 ans qui a dépensé 500 000 dollars pour ressembler à "Ken" (Barbie).

Regardez :