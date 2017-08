Après Orange et Free, Bouygues Télécom s'associe à son tour avec Canal Plus et lance "Start" pour ses abonnés aux box

Le Groupe CANAL+ annonce le lancement de START by CANAL en avant-première pour les clients Bouygues Telecom.

START est une offre entrée de gamme inédite à destination des familles avec des grandes chaînes thématiques accompagnées d’un accès illimité à la vidéo à la demande avec CANALPLAY.

Films, séries, dessins animés, divertissements : START by CANAL, c’est l’opportunité de se faire plaisir à tout moment avec un vaste choix de programmes à regarder en live ou en replay**. START sera proposé en avant-première aux clients de la nouvelle offre Bbox Miami+ de Bouygues Telecom, sans supplément de prix, sous forme de bonus inclus.

Les clients équipés d’une Bbox standard auront également la possibilité d’y souscrire pour 9.99€/mois seulement, sans engagement. En plus de son accès direct sur le téléviseur à partir de la Bbox, START by CANAL permet aux abonnés de regarder ses programmes en multi-écrans* à partir du service myCANAL.

Grâce aux nombreuses fonctionnalités innovantes de myCANAL** (reprise de lecture, accès hors connexion, etc.), chaque membre du foyer pourra ainsi profiter d’une expérience unique sur tous leurs écrans (ordinateur, tablette et smartphone).

Intégrer la vidéo Regardez la bande annonce de Canal Plus réalisée spécialement en l'honneur du premier match de Neymar au PSG Lecture auto ON OFF