Magic Johnson et Samuel L. Jackson confondus avec des migrants qui dépensent l'argent des italiens dans des magasins de luxe

Samuel L. Jackson et l'ancienne star de la NBA, Magic Johnson, se sont attirés des critiques inattendues d'internautes après avoir fait du shopping dans la station balnéaire italienne de Forte dei Marmi.

Les deux stars ont pris la pose pour des fans et un journaliste qui en a fait de même, a plaisanté sur sa page Facebook en commentant sa photo avec un texte visant à dénoncer le populisme rapporte La Reppublica : « Voilà comment les réfugiés vivent aux frais de l'État. »

Ce dernier dit avoir lancé une "expérience sociale" et certains ont pris au pied de la lettre ce post et dénoncé la posture de ces «deux migrants noirs, "qui dépensent les 35 euros que les citoyens paient pour les réfugiés", dans des boutiques de luxe rapporte Daily Sabah.

"Le post a été partagé des milliers de fois et 40% des gens ont compris la provocation, 30% ont été [pris au jeu] et 20% ont cru que c'était une publication raciste et que je n'avais pas reconnu Samuel L. Jackson et Earvin Magic Johnson" a indiqué le journaliste.