EN DIRECT - Espagne: La police catalane a abattu un homme qui pourrait être l'auteur de l'attentat de Barcelone à Subirats - Il portait "ce qui ressemble à une ceinture d'explosifs"

17h55: Selon la police catalane, l'homme gît tête contre le sol et un robot s'approchait du corps pour déterminer s'il est porteur ou non d'explosifs. La police avait diffusé lundi un avis de recherches décrivant le fugitif comme un homme d'1,80m à la peau mate, et très dangereux.

17h24: Ce que l'on sait de ce qui se passe en ce moment en Espagne:

Un homme a été abattu lors d'une opération policière en cours à Subirats, dans la province de Barcelone, ont confirmé los Mossos d'Esquadra, la police catalane. D'après la police, il porterait une chose qui ressemble à une ceinture d'explosifs. Selon El Pais, l'homme a crié "Allahou akbar." Celui-ci pourrait être Younes Abouyaqoub, le conducteur présumé de la camionnette qui a foncé dans la foule, jeudi soir, sur les Ramblas à Barcelone, faisant 13 morts et des dizaines de blessés.

17h14: L'homme qui a été abattu avait, semble-t-il, une ceinture d'explosifs, mais la police ne sait pas si elle est réelle ou factice

17h08: l'homme qui a été abattu pourrait être l'auteur de l'attentat de Barcelone selon l'AFP, mais pas de confirmation officielle

17h00: L'APP affirme qu'un homme a été abattu par la police dans la ville de Subirats

16h51: Une opération de police est en cours à Subirats, à l'ouest de Barcelone. La police catalane évoque un "incident", sans donner plus d'information.

16h20: La voiture de marque "Audi" qui a servi pour l'attentat de Cambrils a été flashée à Paris la semaine dernière avec plusieurs individus en son sein.

13h31: La police diffuse plusieurs photos de Younes Abouyaaqoub, le conducteur de la voiture-bélier toujours qui est en fuite:

13h21: Younes Abouyaaqoub, le conducteur de la voiture-bélier toujours en fuite, "est dangereux et pourrait être armé" , selon la police catalane

13h15: Le bilan est revu à la hausse avec désormais 15 morts

09h24: La police catalane annonce avoir identifié le conducteur qui était au volant de la camionnette utilisée lors de l'attentat de Barcelone.

09h12: La police se penche particulièrement sur le cas d'Abdelbaki Es Satty. Cet imam marocain, âgé d'une quarantaine d'années, est soupçonné d'avoir radicalisé les jeunes qui auraient rejoint le groupe jihadiste ayant commis les attentats de Barcelone et Cambrils. Introuvable depuis mardi, il a pu avoir péri dans l'explosion mercredi soir dans une maison à Alcanar, en Catalogne, où la cellule à l'origine de la double attaque préparait "un ou plusieurs attentats".

08h34: Un des véhicules des attaques en Catalogne serait passé par la France avant la macabre issue perpétrée par des terroristes les 17 et 18 août.

L'Audi A3 noire utilisée par les djihadistes pour foncer dans la foule a Cambrils a été flashée pour excès de vitesse sur le sol français "environ une semaine" plus tôt. Toutefois, hormis ce transit par l'Hexagone, aucun lien concret n'a été établi entre la France et les attaques en Espagne.