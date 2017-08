Audiences access: "Sept à huit" à 2.5 millions sur TF1 - Nagui sur France 2 battu par le "19/20" de France 3

Hier, à 18h20, TF1 diffusait le magazine "Sept à huit", présenté par Harry Roselmack. L'émission a réuni 2.495.000 téléspectateurs et 21.2% de part de marché.

De son côté, à 18h45, France 2 proposait "N'oubliez pas les paroles". L'émission de Nagui a convaincu 969.000 personnes et 8.3 % du public pour le premier numéro, et 1.639.000 pour le second et 11.9% du public.

A 19h30, France 3 misait sur le "19/20". Le journal a attiré 2.182.000 personnes et 15,3% de part de marché.

M6 programmait "66 minutes grand format". L'émission a convaincu 1.195.000 téléspectateurs et 9.7% du public.

.