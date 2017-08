Audiences - Beau succès pour "La vie secrète des chats" avec 1,6 millions de téléspectateurs au coeur de l'après-midi sur TF1

TF1 a diffusé hier à 16h05 le documentaire inédit "La Vie secrète des chats, et c'est une bonne nouvelle pour la une car ce doc exclusif a attiré 1.624.000 personnes et 18,4% de part de marché, soit plus que "Sept à Huit Live" par exemple, diffusé juste après et qui doit se contenter de 1.454.000 personnes et 15,7%.

A Meung-sur-Loire, petit village du Loiret, 100 chats ont été placés sous surveillance : des colliers GPS suivent leurs moindres mouvements, 24h sur 24. Corinne, Alain et Véronique réalisent que leurs chats se comportent tout à fait différemment lorsqu'ils ont le dos tourné. Deux expertes animalières, Jessica Serra et Laetitia Barlerin, se chargent de décrypter les données auprès des cinquante familles mobilisées.