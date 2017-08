Attentats en Catalogne: Un nageur espagnol sacrifie sa course pour rendre hommage aux victimes de Barcelone - VIDEO

Samedi, lors d'une compétition internationale de natation organisée à Budapest, un nageur a été au coeur de toutes les attentions.

Fernando Alvarez, qui représente un club de natation en Espagne, avait demandé à la Fédération internationale de natation que les personnes présentes observent une minute de silence avant la course suite aux récents attentats. Mais sa demande n'a pas été approuvée. Ce refus n'était pas acceptable pour le sportif qui, à la surprise générale, a observé tout seul une minute de silence, sacrifiant ainsi sa source.

Dans le quotidien El Español, il explique: "Ils m’ont dit que ce n’était pas possible car on ne pouvait pas perdre une minute. Je n’ai pas bougé, comme quand ils disent garde-à-vous à l’armée. Je suis parti une minute plus tard. Mais cela m’est égal, je me sentais mieux que si j’avais gagné tout l’or du monde."

Regardez le départ de la course à 52 secondes: