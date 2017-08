Le chanteur Sam Carter arrête son concert et s'en prend à un spectateur qui vient d'agresser sexuellement une femme - Regardez

Ce week-end, en plein concert, le chanteur Sam Carter a poussé un énorme coup de gueule et s'en est pris à l'un des spectateurs.

Le membre du groupe Architects a expliqué, très énervé: "Je n'arrête pas d'y penser putain et je me demande si je dois ou non vous parler de ce que j'ai vu pendant la dernière chanson. Vous savez quo, je vais en parler".

Et de poursuivre: "J'ai vu une femme, et ne vais pas désigner le putain de sac à merde qui a fait ça. Mais je t'ai vu lui attraper le sein, je t'ai vu et c'est écoeurant. Il n'y a aucune place pour ces conneries. Ce n'est pas ton putain de corps, et tu n'as pas à tripoter comme ça qui que ce soit. Pas durant mon concert. Alors si jamais tu as envie de recommencer, barre-toi, va te faire foutre et surtout, ne reviens pas!"

"Allez, on poursuit. Et faisons en sorte que ça reste un endroit sûr pour nous tous, et passons de bons moments"., a-t-il conclu.

Un coup de gueule qui a été applaudi par l'ensemble du public.